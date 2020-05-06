Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВоенным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
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Военным запретили распространять в СМИ и соцсетях информацию о своей службе

Эхо Москвы12:32

Российским военным запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к ВС РФ

ТАСС13:10

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Интерфакс12:34

Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

РИА Новости13:36

Военным запретили распространять информацию о службе

Российская газета12:29

Российским военным запретили рассказывать о службе в соцсетях и СМИ

Lenta.ru12:07

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Вести.Ru11:44
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Происшествия

СК подтвердил смерть миллиардера Дмитрия Босова

Эхо Москвы 12:30
19
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
2K
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
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Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
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Футбол

Мхитарян хочет остаться в «Роме»

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.
Soccer.ru 10:17
Игры

В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

CyberSport.ru 11:34
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Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
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Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Армия и оружие

Турция завербовала 11 тысяч боевиков для войны в Ливии

REGNUM 06:44
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Политика

Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным

Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
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Здоровье

Алиханов заступился за уволившихся в начале пандемии медиков

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заступился за медиков, которые временно вышли из системы здравоохранения в начале эпидемии коронавируса.
Невские Новости вчера в 14:02
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Армия и оружие

Израиль попытался сбить военный самолет-разведчик России

В настоящее время российское Минобороны никак не прокомментировало данный инцидент.
Discover24 03:23
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Экономика

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 04 мая в 14:49
1,5K
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru 17:12
Киберспорт

Zeus назвал дату шоу-матча первого состава NAVI

Даниил Zeus Тесленко рассказал, когда состоится шоу-матч состава Natus Vincere по Counter-Strike образца 2010 года.
CyberSport.ru вчера в 09:30
Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
110
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
319
Общество

Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое

Lenta.ru 16:12
Футбол

ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»

ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
Sport.ru 07:56
Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
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Игры

Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр

NewInform 07:45
2
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
33
Гаджеты

Microsoft представила ноутбук Surface Book 3

Microsoft анонсировала новый ноутбук Surface Book 3. По заявлению компании, это самый производительный лэптоп из их ассортимент.
The GEEK 13:34
4
Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
1,4K
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $29

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 7,2%. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне в среду, 6 мая.
Известия 12:02
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Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
40
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