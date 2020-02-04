Армия и оружие

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Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.
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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

РИА Новостивчера в 16:55

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

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Украинскую армию назвали «отрыжкой совкового рабства»

Lenta.ruвчера в 18:12

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

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Бывший наемник из Германии назвал ВСУ «лживой и пафосной организацией»

ГЛАС.RUвчера в 09:34

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

REGNUMвчера в 07:20

Воевавший в Донбассе за ВСУ немец рассказал, во что превратилась украинская армия

ФАНвчера в 05:48
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Lenta.ru вчера в 22:13
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
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ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
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За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
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Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

Молдавия надеется получить от России кредит в $200 млн на ремонт дорог, заявил президент страны Игорь Додон.
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Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
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После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Известия вчера в 16:32
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
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ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов

Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:07
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

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Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

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СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 13:44
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
3DNews вчера в 02:30
Общество

Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании

По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Известия вчера в 22:51
Политика

Второй самолет с россиянами из Уханя вылетел после дозаправки в Тюмень

Известия вчера в 23:40
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru вчера в 12:05
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Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, категорически не рекомендуют справлять нужду во время принятия душа.
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РИА Новости 03 февраля в 15:20
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 вчера в 03:04
Политика

Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке

США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты на Ближнем Востоке, именно этому посвящена внешняя политика страны в регионе.
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Наука

Биопринтер запечатает ожог прямо на коже

Ученые из Университета Торонто вместе с коллегами из ожогового центра Саннибрукского центра медицинских наук разработали ручной 3D-принтер, который лечит тяжелые ожоги, "печатая" новые клетки кожи непосредственно на ране.
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Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru вчера в 02:26
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Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

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Физики свернули гетероструктуры в одномерные трубки

Ученые показали хорошо контролируемое изготовление коаксиальных трубок SWCNT-BNNT и SWCNT-BNNT-MoS2 с диаметром меньше пяти нанометров и разработали общий рецепт изготовления такого рода одномерных гетероструктур.
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