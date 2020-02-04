Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

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