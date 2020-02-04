Армия и оружие
ИзвестияВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине
Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.
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Игры
Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Политика
США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Музыка
Группа Би-2 выпустит новый альбом в 2021 году
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
Происшествия
Дело о ДТП со смертельным исходом в Смирныховском районе передали в суд
В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.
Гаджеты
В России планируют производить защищённые смартфоны
Защищенные смартфоны и планшеты будет выпускать Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами «Ростеха», который вложит в проект миллиард рублей.
Экономика
«Триколор» не нашел новых зрителей
Абонентская база крупнейшего оператора платного ТВ в России "Триколора" перестала расти в четвертом квартале 2019 года, оставшись на уровне 12,23 млн подключений, следует из отчета агентства TelecomDaily (есть у "Ъ").
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Футбол
Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Возвращающихся из Китая людей поместят в карантин в Тюменской области
Зона карантина для россиян и граждан других стран, которые возвращаются из Китая, будет находиться в Тюменской области, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Трамп назвал положение США прочным как никогда
Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
Происшествия
Самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Перед взлетом самолет Уфа-Внуково авиакомпании «Победа» краем основной правой стойки шасси выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.