Армия и оружие
РИА НовостиВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов, называющий себя Зигфридом, раскритиковал вооруженные силы Украины, заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.
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В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных
В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей.
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Первый самолет Воздушно-космических сил (ВКС) с эвакуированными из китайского города Ухань россиянами и гражданами других государств приземлился в среду в аэропорту Тюмени, передает корреспондент ТАСС.
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Армия и оружие
Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв".
Футбол
Прядкин остался единственным кандидатом на пост президента РПЛ
Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин. Никто другой не изъявил желание избираться 17 марта.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
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Попова исключила риск заражения коронавирусом в карантинной зоне
О мерах предосторожности глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в среду, 5 февраля.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Коллегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
Происшествия
В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
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Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
Экономика
АО «Экономбанк» запускает специальный вклад для новых клиентов
Один из крупнейших банков Саратовской области — Экономбанк — запускает в феврале выгодный срочный вклад "Саратовский"*.
Общество
Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
Рисков заражения коронавирусом в карантинной зоне Тюменской области нет, сообщила в среду главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Политика
Минкультуры Чувашии возглавит Роза Лизакова
Как стало известно «Правде ПФО» от собственных источников, врио главы Чувашии Олег Николаев предложил Розе Лизаковой возглавить Министерство культуры республики.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Кино
Харрисон Форд вновь исполнит роль Индианы Джонса
Американский актер Харрисон Форд вновь исполнит роль искателя приключений Индиану Джонса в очередном фильме.
Здоровье
Карантин ввели в школах Якутска с 6 по 16 февраля
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что объявлен частичный карантин в 13 детских садах столицы республики из-за распространения ОРВИ.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Здоровье
Москвичей пригласили на бесплатную диагностику шести видов рака
Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Экономика
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Происшествия
Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Игры
Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter с целью в 300 тысяч долларов
Создатели Pathfinder: Wrath of the Righteous вышли на Kickstarter с минимальной целью в 300 тысяч долларов.
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Зачарованные» обнаружили рак четвертой стадии
Американская актриса Шеннен Доэрти, известная своими ролями в сериале «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», рассказала о том, что у неё четвёртая стадия рака груди.