Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов, называющий себя Зигфридом, раскритиковал вооруженные силы Украины, заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

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