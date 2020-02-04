Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов, называющий себя Зигфридом, раскритиковал вооруженные силы Украины, заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.
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Немецкому наемнику, воевавшему в Донбассе, не понравилась украинская армия

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Воевавший в Донбассе за ВСУ немец рассказал, во что превратилась украинская армия

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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

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Единственным претендентом на должность остался действующий глава лиги Сергей Прядкин. Никто другой не изъявил желание избираться 17 марта.
Бомбардир.ру вчера в 16:35
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О мерах предосторожности глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в среду, 5 февраля.
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СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
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Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

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РБК вчера в 17:07
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В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

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Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

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Один из крупнейших банков Саратовской области — Экономбанк — запускает в феврале выгодный срочный вклад "Саратовский"*.
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Общество

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Рисков заражения коронавирусом в карантинной зоне Тюменской области нет, сообщила в среду главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
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Американский актер Харрисон Форд вновь исполнит роль искателя приключений Индиану Джонса в очередном фильме.
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
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Москвичей пригласили на бесплатную диагностику шести видов рака

Бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний проведут в Москве в феврале.
Вечерняя Москва вчера в 04:00
Экономика

Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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ВСУ обстреляли посёлок на окраине Горловки

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Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
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В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу, их родителей привлекут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
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Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла на Kickstarter с целью в 300 тысяч долларов

Создатели Pathfinder: Wrath of the Righteous вышли на Kickstarter с минимальной целью в 300 тысяч долларов.
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У актрисы сериала «Зачарованные» обнаружили рак четвертой стадии

Американская актриса Шеннен Доэрти, известная своими ролями в сериале «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», рассказала о том, что у неё четвёртая стадия рака груди.
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