Армия и оружие
ИзвестияВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине
Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.
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Происшествия
Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым
«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
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Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
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Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»
Армия и оружие
Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России
В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Политика
Посол РФ заявил, что в Польше нагнетается тема «российской угрозы»
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в польских СМИ постоянно нагнетается тема "российской угрозы", передает РИА "Новости".
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Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Рубль растет к доллару и евро в начале дня
Курс рубля перешел к росту против доллара и евро после незначительного ослабления на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
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Чеченского блогера убили во Франции
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Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца
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Нижегородка стала «Третьей красой Вселенной 2020»
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» сняли постановочное видео о «химатаке» в Идлибе
Экономика
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами
Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Экономика
Кудрин прогнозирует падение выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Все школы Якутска закрыты на карантин
Во всех школах Якутска для учащихся всех классов объявлен карантин в связи с распространением ОРВИ.
Общество
Рогозин заявил, что пока рано раскрывать правду о дыре в «Союзе»
Отверстие в обшивке космического корабля обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.