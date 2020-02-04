Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

Немецкому наемнику, воевавшему в Донбассе, не понравилась украинская армия

URA.Ru02:18

Бывший наемник из Германии назвал ВСУ «лживой и пафосной организацией»

ГЛАС.RUвчера в 09:34

Украинскую армию назвали «отрыжкой совкового рабства»

Lenta.ruвчера в 18:12

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

РИА Новостивчера в 16:55

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известиявчера в 18:14

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

REGNUMвчера в 07:20

Воевавший в Донбассе за ВСУ немец рассказал, во что превратилась украинская армия

ФАНвчера в 05:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия

Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Коммерсантъ 03:38
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 вчера в 03:04
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит вчера в 07:21
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Футбол

Рассказов подтвердил интерес со стороны «Аугсбурга»

Евро-футбол.ру вчера в 14:36
Армия и оружие

Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России

В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Политика

Посол РФ заявил, что в Польше нагнетается тема «российской угрозы»

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в польских СМИ постоянно нагнетается тема "российской угрозы", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:10
Политика

Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Lenta.ru вчера в 13:26
Армия и оружие

ВСУ обстреляли Горловку из тяжелой артиллерии

Московский Комсомолец 01:41
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
РИА Новости 02:01
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Финансы

Рубль растет к доллару и евро в начале дня

Курс рубля перешел к росту против доллара и евро после незначительного ослабления на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 02:15
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Происшествия

Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

Газета.Ru вчера в 11:30
Культура

Нижегородка стала «Третьей красой Вселенной 2020»

Открытый Нижний 03:13
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» сняли постановочное видео о «химатаке» в Идлибе

Аргументы и Факты вчера в 09:58
Политика

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Интерфакс 02:00
Экономика

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Известия 03:28
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Культура

Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Актуальные Новости 03 февраля в 09:33
Экономика

Кудрин прогнозирует падение выручки России от экспорта нефти из-за коронавируса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение выручки от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:07
Здоровье

Все школы Якутска закрыты на карантин

Во всех школах Якутска для учащихся всех классов объявлен карантин в связи с распространением ОРВИ.
RT на русском 02:12
Общество

Рогозин заявил, что пока рано раскрывать правду о дыре в «Союзе»

Отверстие в обшивке космического корабля обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха.
Газета.Ru 03:32
Политика

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Lenta.ru 01:25
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное