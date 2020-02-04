Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.
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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине

Известия18:14

Украинскую армию назвали «отрыжкой совкового рабства»

Lenta.ru18:12

Воевавший в Донбассе за ВСУ немец рассказал, во что превратилась украинская армия

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Немецкий доброволец назвал ВСУ «отрыжкой совкового рабства»

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Бывший наемник из Германии назвал ВСУ «лживой и пафосной организацией»

ГЛАС.RU09:34

Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

REGNUM07:20

«Отрыжкой совкового рабства» назвали армию Украины. Зря десоветизировали?

Красная весна18:05
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
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Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
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Бренд Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал новый смартфон Poco X2. Устройство получило квадрокамеру и двойную дыру в дисплее.
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Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479

В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
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Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

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Финансы

Евро выше 80: рубль ждет непрерывное падение

Эксперты полагают, что нацвалюта продолжит свое стремительное падение до уровня 80 рублей за евро.
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Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
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Поезд из Пекина прибыл в Москву без пассажиров

Следовавший из китайской столицы в Москву поезд пересек границу без пассажиров.
ФАН 02 февраля в 23:37
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
РБК 20:01
Технологии

ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
ToDay News Ufa вчера в 00:46
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Президент Болгарии заявил о недоверии правительству

Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
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В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России

В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".
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Армия и оружие

На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США

Согласно предположению любителей, наблюдающих за спутниками в небе, российский аппарат предназначен для мониторинга деятельности других спутников, а космические эксперты считают, что он может следить за секретным американским аппаратом.
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Общество

«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»

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Общество

Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение

Минтранс России предложил удалять пассажиров из пригородных поездов за пение и игру на музыкальных инструментах, а также за грязную одежду и зловонный запах.
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Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака

В феврале жители Москвы смогут бесплатно пройти диагностику шести самых распространённых видов онкологических заболеваний.
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Общество

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
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Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline

Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
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ФК «Тамбов» переезжает из Саранска в Нижний Новгород

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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
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«Барселона» подписала аргентинского защитника Рамоса

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника «Боки Хуниорс» Сантьяго Рамоса.
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес»

ЦСКА потерпел поражение от «Анадолу Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
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Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 06:19
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