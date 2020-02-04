Армия и оружие
ИзвестияВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине
Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.
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Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Гаджеты
Бренд Xiaomi представил смартфон Poco X2
Poco, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал новый смартфон Poco X2. Устройство получило квадрокамеру и двойную дыру в дисплее.
Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479
В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.
Финансы
Средняя ставка вкладов в России упала до 5,76% годовых
Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января упала до 5,76% годовых, опустившись до нового исторического минимума, следует из данных Центробанка.
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Финансы
Евро выше 80: рубль ждет непрерывное падение
Эксперты полагают, что нацвалюта продолжит свое стремительное падение до уровня 80 рублей за евро.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Общество
Поезд из Пекина прибыл в Москву без пассажиров
Следовавший из китайской столицы в Москву поезд пересек границу без пассажиров.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Политика
Президент Болгарии заявил о недоверии правительству
Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации.
Политика
В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России
В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".
Армия и оружие
На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США
Согласно предположению любителей, наблюдающих за спутниками в небе, российский аппарат предназначен для мониторинга деятельности других спутников, а космические эксперты считают, что он может следить за секретным американским аппаратом.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»
Общество
Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение
Минтранс России предложил удалять пассажиров из пригородных поездов за пение и игру на музыкальных инструментах, а также за грязную одежду и зловонный запах.
Здоровье
Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака
В феврале жители Москвы смогут бесплатно пройти диагностику шести самых распространённых видов онкологических заболеваний.
Общество
МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров
МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
Авто
Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline
Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
Футбол
ФК «Тамбов» переезжает из Саранска в Нижний Новгород
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Футбол
«Барселона» подписала аргентинского защитника Рамоса
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника «Боки Хуниорс» Сантьяго Рамоса.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес»
ЦСКА потерпел поражение от «Анадолу Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Экономика
Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В ночь на 5 февраля авиабилеты за рубеж подорожают почти на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).