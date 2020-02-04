Армия и оружие
ИзвестияВоевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в Украине
Воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид раскритиковал ВСУ и рассказал о происходящем в украинской армии.
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Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Пермская школьница нарисовала рисунок для обложки Vogue
16-летняя жительница Пермского края Анастасия Ковтун нарисовала портрет американской певицы Билли Айлиш, который попал на обложку мартовского номера журнала Vogue.
Кино
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса
Студия Lucasfilm работает над пятой частью франшизы про археолога Индиану Джонса, и актер Харрисон Форд вернется к своей звездной роли.
Футбол
Василий Уткин — о матчах «Тамбова» в Нижнем Новгороде: Обманывают самого президента России!
Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой «Тамбов» оставшиеся домашние матчи в нынешнем сезоне проведет в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Нью-Джерси»
Победу "Канаденс" в матче принес буллит в исполнении Ильи Ковальчука.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале
Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Гаджеты
Стабильная Android 10 пришла ещё на два смартфона Honor
Компания Huawei начала распространять стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android ещё для двух моделей смартфонов Honor.
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется 2,0-литровым наддувным мотором, который выдает мощность в 249 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Происшествия
В Калининграде МВД через суд потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении
В региональном управлении МВД провели лингвистическую экспертизу, по итогам которой был сделан вывод, что в материалах содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти».
Общество
КГБ Белоруссии рассказал о размере взяток фигурантам «сахарного дела»
Размер взяток фигурантам белорусского «сахарного дела» составлял сотни тысяч долларов США.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».