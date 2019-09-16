Энергетика
РосбалтВойна дронов: дешево и сердито
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Футбол
Мамаев может продолжить карьеру за границей
Футбольный тренер Александр Петренко, судивший матчи нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, рассказал о будущем игроков после освобождения.
Газета.Ru 03:42
Политика
Путин прокомментировал атаку на Саудовскую Аравию цитатой из Корана
Российский лидер отметил, что на саммите атака беспилотников на саудовские НПЗ не обсуждалась, однако позиция России по этому вопросу известна.
Lenta.ru вчера в 14:28
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
В Мариуполе расстреляли ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Джумаева, который участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе в составе батальона "Пятнашка".
Газета.Ru вчера в 22:34
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Экономика
СМИ узнали о жалобе Сечина Путину на предвзятость Минфина
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем письме к президенту России Владимиру Путину пожаловался на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
REGNUM 02:37
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Происшествия
В Челябинске на нефтебазе загорелись бензовозы
В Челябинске утром 17 сентября произошёл пожар на нефтебазе. Загорелись два бензовоза, пишут местные СМИ.
REGNUM 01:25
Происшествия
Названа причина массового отравления людей шаурмой в Уфе
Причиной отравления 16 человек шаурмой в столице Башкортостана на минувшей неделе послужили бактерии золотистого стафилококка.
RuNews24.ru 02:58
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию с Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
МИД Киргизии вручил ноту протеста послу Таджикистана
РИА Новости 02:54
Происшествия
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия вчера в 22:59
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 15 сентября в 21:19
Авто
Названа дата премьеры первого электрокара Mazda
Компания Mazda планирует представить свой первый серийный электрокар на автосалоне в Токио, который пройдет в октябре.
AutoNews 02:37
Наука
Ученые обнаружили новый «гормон стресса»
Ученые выяснили, что гормон остеокальцин, выделяемый скелетом мышей и людей, отвечает не только за обмен веществ и работу мышц, но и за реакцию на стресс.
Волгоградская правда 14 сентября в 01:12
Шоу-бизнес
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег поделилась откровенными фото
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег буквально за считанные годы превратилась из гадкого утенка в изящного лебедя.
Вечерний курьер 01:45
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело вчера в 06:44
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Газета.Ru 01:55
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru вчера в 14:18
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя в расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке
Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей вчера в 07:19
Общество
Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта
Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:01
Политика
Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:53