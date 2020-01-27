Армия и оружие

REGNUMREGNUMВойска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News. Сирийские войска выбили террористов из селений, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман.
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Сирийские войска отбили у боевиков три населенных пункта в Идлибе

Взгляд.рувчера в 13:31

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

REGNUMвчера в 14:01

Сирия новости 26 января 22.30: террорист-смертник атаковал позиции САА в Алеппо, взрыв в Азазе убил 8 человек

ФАН26 января в 14:30

Бойцы САА освободили ряд поселений в Идлибе, подойдя вплотную к Маарет ан-Нуману

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Населенные пункты на востоке Идлиба перешли под контроль сирийской армии

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Операция «Заря в Идлибе»: САА пытается отсечь боевиков от турецких постов

Военное обозрениевчера в 07:16

Сирийская армия обрушила оборону боевиков на юге Идлиба и наступает дальше

Красная веснавчера в 11:38
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Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Армия и оружие

«Против нас была вся их ДНР и РФ»: Экс-комбат ВСУ рассказал о боях под Авдеевкой

В интервью подполковник украинской армии рассказал, как «отбивал атаки элитных подразделений ДНР» и в конечном итоге вместе с подчинёнными заставил отступить подразделения Гиви (Михаил Толстых, командир батальона армии ДНР «Сомали», погиб в 2017 году).
Военное обозрение вчера в 00:41
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Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике

Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Газета Кемерова вчера в 13:47
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 15:50
Экономика

Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение

Кредиты банк выдавал под личное поручительство Хотина.
Ведомости вчера в 16:14
Теннис

Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова продолжает успешное выступление в первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open.
СОВА вчера в 13:31
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Известия вчера в 20:49
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Баскетбол

Леброн Джеймс пообещал продолжить дело погибшего Коби Брайанта

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", дал обещание продолжить дело бывшего игрока команды Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.
ТАСС Спорт вчера в 22:39
Политика

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия вчера в 15:11
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:16
Культура

Крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали открывается в Москве

Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
Эхо Москвы вчера в 15:59
Политика

МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста

В понедельник МИД РФ сообщил о том, что подданный Японии, въехавший в Россию по журналистской визе, был задержан при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале.
Вести.Ru вчера в 23:59
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Общество

В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:14
Происшествия

В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро

Газета.Ru вчера в 19:16
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек.
Дождь вчера в 22:42
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Происшествия

У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Известия 00:36
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Здоровье

В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели

Около недели требуется для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронвируса, в более тяжелых случаях – две недели, поэтому количество выписанных из больниц увеличится, заявил во вторник член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.
РИА Новости 00:42
Происшествия

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Артем Чайка продал долю в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка вышел из числа аукционеров крупного железнодорожного оператора «Модум-Транс».
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Pravda.Ru вчера в 10:52
Политика

В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса

Гражданство России за 2019 год получили 227 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК 00:15
Экономика

На Алтае хозяин ТЭЦ заявил, что тариф на горячую воду повысили незаконно и вопреки его планам

Начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов, объясняя ситуацию "Толку", сказал: в целом сумма в квитанции увеличится не более чем на 6-6,2%. Повышать тариф не планировали Между тем, руководитель компании-собственника ТЭЦ Константин Вальтер заявил altapress.ru, что управление по тарифам не имело права утверждать тариф для МУПа.
Алтапресс вчера в 19:50
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM вчера в 06:34
Происшествия

С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.
REGNUM вчера в 02:02
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