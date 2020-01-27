Армия и оружие
REGNUMВойска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News. Сирийские войска выбили террористов из селений, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бойцы САА освободили ряд поселений в Идлибе, подойдя вплотную к Маарет ан-Нуману
Слово и Деловчера в 13:37
Населенные пункты на востоке Идлиба перешли под контроль сирийской армии
Народные новостивчера в 10:17
Операция «Заря в Идлибе»: САА пытается отсечь боевиков от турецких постов
Военное обозрениевчера в 07:16
Сирийская армия обрушила оборону боевиков на юге Идлиба и наступает дальше
Красная веснавчера в 11:38
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:57, Ашберн
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Армия и оружие
«Против нас была вся их ДНР и РФ»: Экс-комбат ВСУ рассказал о боях под Авдеевкой
В интервью подполковник украинской армии рассказал, как «отбивал атаки элитных подразделений ДНР» и в конечном итоге вместе с подчинёнными заставил отступить подразделения Гиви (Михаил Толстых, командир батальона армии ДНР «Сомали», погиб в 2017 году).
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова опубликовала романтичные фото в купальнике
Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Экономика
Альфа-банк и Алексей Хотин заключили мировое соглашение
Кредиты банк выдавал под личное поручительство Хотина.
Теннис
Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open
Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова продолжает успешное выступление в первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Баскетбол
Леброн Джеймс пообещал продолжить дело погибшего Коби Брайанта
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", дал обещание продолжить дело бывшего игрока команды Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.
Политика
Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса.
Культура
Крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали открывается в Москве
Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
Политика
МИД Японии отказался комментировать детали задержания журналиста
В понедельник МИД РФ сообщил о том, что подданный Японии, въехавший в Россию по журналистской визе, был задержан при попытке получить секретные материалы о российском военном потенциале.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад
Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек
В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Происшествия
У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус
Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Здоровье
В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели
Около недели требуется для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронвируса, в более тяжелых случаях – две недели, поэтому количество выписанных из больниц увеличится, заявил во вторник член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Общество
Артем Чайка продал долю в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка вышел из числа аукционеров крупного железнодорожного оператора «Модум-Транс».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна
Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
Политика
В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса
Гражданство России за 2019 год получили 227 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Экономика
На Алтае хозяин ТЭЦ заявил, что тариф на горячую воду повысили незаконно и вопреки его планам
Начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Александр Катнов, объясняя ситуацию "Толку", сказал: в целом сумма в квитанции увеличится не более чем на 6-6,2%. Повышать тариф не планировали Между тем, руководитель компании-собственника ТЭЦ Константин Вальтер заявил altapress.ru, что управление по тарифам не имело права утверждать тариф для МУПа.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Происшествия
С горевшим в Охотском море судном «Энигма Астралис» утерян контакт
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». С судна эвакуировали 47 человек экипажа.