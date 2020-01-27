Армия и оружие
REGNUMВойска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News. Сирийские войска выбили террористов из селений, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Здоровье
Ученые рассказали, кому необходимо пить кофе каждый день
Происшествия
В Челябинске умерла 13-летняя школьница, заболевшая гриппом
В Челябинске умерла 13-летняя ученица школы №94, которой предварительно ставили диагноз грипп.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Здоровье
Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек
В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Происшествия
В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро
В Екатеринбурге на выходе из метро "Уральская" пять мужчин устроили драку.
Политика
В Хакасии министр финансов покидает свой пост
Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Шоу-бизнес
«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Происшествия
В аэропорту Шереметьево отец бросил двоих детей
Отец оставил двух маленьких детей в московском аэропорту Шереметьево. Старшему мальчику семь лет, младшему — пять.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе — эксперт
Польша десятилетиями выполняла роль проводника антироссийской политики США в Европе, однако в настоящее время эта модель отношений может прекратить своё существование.
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в чемпионате Франции
«Монако» на своем поле уступил «Страсбургу» 25 января в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
Здоровье
Здоровых детей до 3 лет перестали принимать в поликлиниках Читы
По распоряжению Роспотребнадзора с 28-ого января в детских поликлиниках города прекращен прием здоровых детей до 3-ёх лет с целью профилактического осмотра.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.