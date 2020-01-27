Армия и оружие

REGNUMREGNUMСирийская армия готовится взять стратегический город Маарат ан-Нуман

После мощных ракетно-артиллерийских и авиаударов сирийским войскам удалось захватить несколько городов и деревень на юго-востоке провинции Идлиб. Теперь войска находятся на расстоянии удара до города Маарат ан-Нуман. Это стратегический город, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сирия итоги за сутки на 27 января 06.00: армия освобождает южные поселки Идлиба, курдские боевики отпустили 50 террористов ИГ

ФАНвчера в 22:00

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

REGNUM14:01

Сирийская армия обрушила оборону боевиков на юге Идлиба и наступает дальше

Красная весна11:38

Сирийская армия атаковала укрытие боевиков на юго-западе Алеппо

Парламентская газета07:36

Операция «Заря в Идлибе»: САА пытается отсечь боевиков от турецких постов

Военное обозрение07:16

Сирийская армия окружила Маарет-Нууман, сообщили СМИ

РИА Новости04:02

Сирийские войска отбили у боевиков три населенных пункта в Идлибе

Взгляд.ру13:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 20:25, Ашберн
Общество

Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках

Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Время Бухгалтера 03:26
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Германии

В Германии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба минздрава федеральной земли Бавария.
REGNUM 18:47
Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Общество

Китай опередил Россию по производству и экспорту вооружений

Китай занимает вторую, после США, строчку в мире по объему производства вооружений и их продаж, Россия спустилась на третье место.
Lenta.ru вчера в 21:40
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК 08:53
Шоу-бизнес

«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась.
РБК 20:17
Общество

В Москве начался самый сильный за зиму снегопад

Обещанный синоптиками самый сильный за зиму снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:14
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro вчера в 22:31
Политика

Украинский депутат в ПАСЕ натравил охрану на российских журналистов

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, являющийся представителем Киева в ПАСЕ, заявил, что натравил на российских журналистов службу охраны Ассамблеи.
REGNUM 08:49
Общество

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян.
Lenta.ru 10:15
Киберспорт

Ceb покинул основной состав OG по Dota 2, но остался в клубе

Sport24.ru 15:48
Происшествия

Бросившего детей в Шереметьево отца нашли

Отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево, нашли, в ближайшее время в его отношении будут приняты меры.
Рамблер 07:14
Финансы

Средняя сумма автокредита в России выросла до исторического максимума

Средняя сумма автокредита в России по итогам прошлого года выросла почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тысяч рублей, что позволило банкам выдать россиянам рекордные 615 миллиардов рублей на покупку машин, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:08
Экономика

Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Право.ру 01:30
Общество

Казань может получить 1,4 тыс. новых автобусов

Республика Татарстан 01:25
Политика

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
РИА Новости 07:56
Здоровье

ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.
REGNUM 19:54
Культура

Опубликованы итоги работы Мединского на посту министра культуры

Кампания по защите отечественного кино от Голливуда стала одним из основных направлений деятельности Мединского на посту министра культуры.
Газета.Ru 13:38
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 12:51
Политика

Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета.
РБК 09:22
Политика

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС 03:37
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
Происшествия

Контрактник в Забайкалье сбежал к матери из-за побоев и вымогательств

Военнослужащий по контракту в Борзинском районе Забайкальского края сбежал из части к матери из-за того, что неизвестные гражданские люди как минимум дважды били его, вымогая деньги, сообщается 27 января на сайте Борзинского гарнизонного суда.
Чита.Ру 18:29
Футбол

Трансфер защитника «Фламенго» Мари в «Арсенал» сорвался

Чемпионат 15:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости 05:43
Политика

Стыдно за Киселева: как телеведущий скрыл правду о Бандере

Замечательный пример того, как делается пропаганда, продемонстрировал в последнем выпуске своей авторской программы «Вести недели» небезызвестный Дмитрий Киселёв, посвятивший один из сюжетов самому одиозному для российских властей историческому деятелю Украины Степану Бандере.
Новые Известия 07:10
Общество

«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ 01:44
Шоу-бизнес

Боярский назвал придурью желание рожать в старости

Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье.
Комсомольская правда 07:03
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное