Армия и оружие
REGNUMВойска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News. Сирийские войска выбили террористов из селений, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:52, Ашберн
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Энергетика
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Отмечается, что возлюбленная Энрике Иглесиаса может стать мамой в третий раз уже в марте. Сами же знаменитости не комментируют эту тему.
Происшествия
Найдена мать брошенных в аэропорту Шереметьево детей
Шоу-бизнес
Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Бузовой
Певице Ирине Отиевой предложили спеть вместе с Ольгой Бузовой, чтобы избавиться от депрессии и подружиться с молодым поколением.
Футбол
«Краснодар» отменил матч с клубом из Уханя на сборах в Испании
«Краснодар» убрал из своего календаря матч с китайской командой «Ухань Чжоэр» в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.
Армия и оружие
Минобороны: «Белые каски» готовят в Сирии новые химические провокации
В Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза провокаций боевиков с применением отравляющих веществ, сообщил 27 января на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин отказался лететь на второй сбор "Сочи". Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Автодилеры предложили штрафовать за скрутку пробега у автомобилей
Глава ассоциация «Российские автомобильные дилеры» Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин.
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Футбол
Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Политика
Помпео выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США в Ираке
«Госсекретарь выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», — сказано в сообщении Госдепартамента.
Авто
Жители России в 2019 году побили рекорд по автокредитам
947 тысяч кредитов на покупку подержанного или нового автомобиля взяли в 2019 году жители России, 27 января сообщает РБК.
Армия и оружие
Турецкая военная колонна пересекла сирийскую границу
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Наука
Детектор лжи высокой точности будет создан в России
Новое устройство будет основано на магнитно-резонансной томографии. Сейчас авторы научной работы имеют опытный образец прибора.
Футбол
Виктор Кашшаи: «В России я могу добиться чего-то значимого»
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как принял предложение о работе в России.
Политика
Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.
Общество
В России появится оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, который будет функционировать в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Происшествия
В Турции число жертв землетрясения достигло 29
В Турции продолжает расти число жертв землетрясения, произошедшего на востоке страны минувшей ночью.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.