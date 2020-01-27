Армия и оружие
REGNUMВойска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News. Сирийские войска выбили террористов из селений, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман.
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Число жертв коронавируса превысило 100 человек
Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером
Известная на весь мир супермодель с российскими корнями Ирина Шейк впервые прокомментировала свое расставание с американским актером Брэдли Купером.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Игры
Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2
В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Борнмут» в Кубке Англии
Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде встречались с "Борнмутом" в рамках 1/16 финала Кубка Англии.
Общество
Названы последствия «бесснежной зимы»
Отсутствие снега зимой чревато плохим урожаем и нарушением пищевой цепочки в животном мире, заявил глава финского Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринена изданию YLE.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Мишустин назначил замглавы Минкомсвязи и Минфина
Людмила Бокова была назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Гаджеты
Сколько на самом деле стоят дорогие наушники Samsung Galaxy Buds+
В настоящий момент Galaxy Buds в США предлагаются за 129,99. В России официальном сайте Samsung они предлагаются за 9 990 рублей.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Авто
Honda рассказала о новом Honda Jazz для Европы
Как стало известно порталу NJCAR.RU, его европейский собрат - Honda Jazz - появится на рынке несколько позже.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России провел плановую ротацию: Владимир Путин обновил президиум Госсовета.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Авто
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Общество
Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»
Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса.
Политика
Путина не пригласили на памятные мероприятия в Польше
Президент России Владимир Путин не получал приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Авто
Обновленный Kia Rio показали на первых фотографиях
По предварительным данным, хэтчбек Kia Rio после обновления будет представлен до конца года, а в продаже он появится в начале 2021 года.
Происшествия
В Алжире разбился истребитель Су-30
По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.
Здоровье
Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса
Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Происшествия