Армия и оружие

REGNUMREGNUMВойска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News. Сирийские войска выбили террористов из селений, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман.
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ТАССвчера в 16:33
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