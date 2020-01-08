с чего всё началось

Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA. По данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком.

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

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