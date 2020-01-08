с чего всё началось

По данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком. С базы в городе Шаддади выдвинулись 50 грузовиков с военной техникой и также направились к пограничному с Ираком КПП.

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Политика Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану Накануне вечером Трамп выступил с обращением к нации после иранского удара по американским военным базам в Ираке, в ходе которого он исключил возможность решения разногласий военным путем.

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Космос Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Армия и оружие СМИ: в ООН считают, что хуситы не нападали на НПЗ в Саудовской Аравии Следователи из ООН считают, что йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) не причастны к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отчет экспертов санкционного комитета СБ ООН.

Политика Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году "Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.

Гаджеты На смартфонах и планшетах Samsung обнаружено шпионское ПО Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.

Кино Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.

Технологии Sony показала логотип PlayStation 5 Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.