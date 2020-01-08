Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВойска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

По данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком. С базы в городе Шаддади выдвинулись 50 грузовиков с военной техникой и также направились к пограничному с Ираком КПП.
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с чего всё началось
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает
 правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
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РБК09:37

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