Армия и оружие
Газета.RuВойска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
По данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком. С базы в городе Шаддади выдвинулись 50 грузовиков с военной техникой и также направились к пограничному с Ираком КПП.
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