Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВойска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA. По данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком.
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с чего всё началось
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает
 правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
РБКвчера в 09:37

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Американская бронетехника переброшена из Ирака в Сирию на базу под Камышлы

ФАНвчера в 16:25

Военные США покинули две базы в Сирии

Комсомольская правдавчера в 07:47

SANA сообщило о выводе американских военных с двух баз в Сирии

РБКвчера в 09:37

Американские военные в Сирии направились к границе с Ираком

Lenta.ruвчера в 08:05

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ruвчера в 11:26

СМИ сообщили об уходе США с двух баз в Сирии

Известиявчера в 07:37

Американские военные покинули две базы в Сирии, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 07:16
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РБК вчера в 04:32
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Газета Кемерова вчера в 20:50
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Общество

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Анфиса Чехова обнажилась на фоне заснеженных гор

Контраст действительно получился впечатляющим: полуобнаженная российская красавица и заснеженные склоны французских гор.
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Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана

В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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Организация гражданской авиации Ирана не планирует передавать США "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", разбившегося в Иране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу организации.
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В ходе атаки на американские военные базы в Ираке были задействованы новейшие иранские ракеты Fateh и Qiam, против которых оказались бессильны системы противоракетной обороны США.
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Специалисты отметили, что ранее фирма Qihoo 360 уже была обвинена в краже конфиденциальной информации, поэтому пользователям не понятно, почему Samsung использует столь сомнительное программное обеспечение на своих смартфонах и планшетах.
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