с чего всё началось

Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA. По данным агентства, около 40 грузовиков с военной техникой оставили базу в провинции Хасеке и направились к границе с Ираком.

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Политика Медведев поручил за день оценить угрозы на Ближнем Востоке Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал спецслужбам и ведомствам один день, чтобы они оценили безопасность россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Общество Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.

Культура Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.

Армия и оружие Опубликованы фото авиабазы США после ударов Ирана В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.

Политика Иран не намерен передавать США «черные ящики» разбившегося самолета Организация гражданской авиации Ирана не планирует передавать США "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", разбившегося в Иране, сообщает агентство Mehr со ссылкой на главу организации.

Общество Российских школьников научат безопасному поведению в Сети В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.