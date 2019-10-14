Армия и оружие

REGNUMREGNUMГлава Пентагона заявил о попавших в ловушку в Сирии военных США

Сирийская армия намерена разместиться по всей границе с Турцией для помощи сирийским курдам. Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США уже в ближайшее время выведут из Сирии ещё около 1 тыс. американских военных.
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с чего всё началось
Военные США, находящиеся в Сирии, оказались зажаты между турецкими войсками, ведущими операцию против курдских организаций, и сирийской армией, заявил
 глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.
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