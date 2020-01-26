Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВойска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

По сданным СМИ, за сутки войска уничтожили около 55 боевиков, десятки из них получили ранения. В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
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Русских моряков посадили на 395 лет в Греции за перевозку нелегалов, - пишет Mash.
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