Армия и оружие
Российская газетаВойска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
По сданным СМИ, за сутки войска уничтожили около 55 боевиков, десятки из них получили ранения. В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
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