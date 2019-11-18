Армия и оружие
КоммерсантъВойска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо, это вторая по мощности ГЭС в стране. Вокруг этого объекта сегодня начнет патрулирование российская военная полиция, сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Фомичев.
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Армия и оружие
В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО
Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Политика
Россияне стали меньше восхищаться Путиным
В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Политика
Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»
Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.
Общество
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Общество
«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией
«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Общество
Коллекторы просят защиты от должников
НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Авто
Названа дата появления нового Range Rover
Первыми на рынок выйдут модели с установками, работающими по принципу "мягкий" и подключаемый гибрид, а вслед за ними в 2022 году появится и полностью электрический Range Rover.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Общество
В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза
В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Гаджеты
Китайские эксперты назвали лучший смартфон 2019 года
Китайский оператор China Mobile составил рейтинг лучших смартфонов за 2019 году. Первое место в топе заняли смартфоны Huawei Mate 30 Pro.
Политика
Представители белорусской оппозиции в парламент не прошли
Представители белорусской оппозиции в состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии не прошли, - сообщает "Независимая газета".
Шоу-бизнес
Константин Богомолов и Ксения Собчак после свадьбы живут отдельно
По данным некоторых источников, причиной раздельного проживания стал тот факт, что Богомолову не удается найти общий языку с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Политика
Климкин оценил успехи Путина в Донбассе
Российский президент Владимир Путин добился успеха в процессе разведения сил в Донбассе.