Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВойска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо, это вторая по мощности ГЭС в стране. Вокруг этого объекта сегодня начнет патрулирование российская военная полиция, сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Фомичев.
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Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъвчера в 22:07

Армия Сирии восстановила контроль над ГЭС в провинции Алеппо

Комсомольская правдавчера в 21:55

Войска Сирии установили контроль над второй по мощности в стране ГЭС в провинции Алеппо

ТАССвчера в 21:01

Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль властей

RT на русскомвчера в 21:20

Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии

РИА Новостивчера в 21:08

Мощная ГЭС в Сирии перешла под контроль властей

Российская газетавчера в 21:52

Стратегически важная ГЭС Тишрин перешла под контроль правительства Сирии

ТК Звездавчера в 21:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Армия и оружие

В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
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РБК 03:51
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
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Гендиректор ЦСКА рассказал о желаемых изменениях в российском футболе

Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, чтобы хотел изменить в российском футболе.
Газета.Ru вчера в 19:57
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В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Газета.Ru 02:11
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«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией

«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
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Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Известия 03:29
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
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Коллекторы просят защиты от должников

НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.
Коммерсантъ вчера в 17:47
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Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
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Первыми на рынок выйдут модели с установками, работающими по принципу "мягкий" и подключаемый гибрид, а вслед за ними в 2022 году появится и полностью электрический Range Rover.
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«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече

В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском вчера в 11:28
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В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза

В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
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«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
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ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
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Российский президент Владимир Путин добился успеха в процессе разведения сил в Донбассе.
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