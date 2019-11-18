Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо, это вторая по мощности ГЭС в стране. Вокруг этого объекта сегодня начнет патрулирование российская военная полиция, сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Фомичев.

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

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