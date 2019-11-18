Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВойска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо — это вторая по мощности ГЭС в стране. Вокруг этого объекта сегодня начнет патрулирование российская военная полиция, сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Формичев.
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с чего всё началось

Войска Сирии установили контроль над второй по мощности в стране ГЭС в провинции Алеппо

Вторая по мощности гидроэлектростанция в Сирии Тишрин (провинция Алеппо) перешла под контроль правительственных сил. Об этом сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев.
ТАССвчера в 21:01

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Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

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Вторая по мощности ГЭС в Сирии перешла под контроль властей

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Правительственные силы взяли под контроль вторую по мощности ГЭС в Сирии

РИА Новостивчера в 21:08

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ТАССвчера в 21:01

Мощная ГЭС в Сирии перешла под контроль властей

Российская газетавчера в 21:52
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