Вторая по мощности гидроэлектростанция в Сирии Тишрин (провинция Алеппо) перешла под контроль правительственных сил. Об этом сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев.

с чего всё началось

Правительственные силы Сирии взяли под контроль гидроэлектростанцию Тишрин в Алеппо — это вторая по мощности ГЭС в стране. Вокруг этого объекта сегодня начнет патрулирование российская военная полиция, сообщил журналистам представитель командования группировкой войск ВС РФ Борис Формичев.

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

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