Наконец-то абсолютно правильное решение. Это шикарнейший выбор как никогда. Я уверена, что они всех порвут! С их харизмой, энергетикой и подачей музыкального материала. Они очень крутые ребята.

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Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

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