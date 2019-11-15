Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Уточнено: певица и мать проживали в квартире вдвоем. Их тела полиция обнаружила после обращения 14 ноября дяди Садыковой, Рафката, который рассказал правоохранителям, что уже неделю не может дозвониться до родственниц. Точная причина смерти будет установлена после проведения всех экспертиз.
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Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в квартире в Москве

Москва 2406:06

44-летняя солистка «Маневров» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Lenta.ru04:18

СМИ: Солистку рок-группы и ее мать нашли мертвыми в Москве

Вечерняя Москва05:02

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Агентство Москва04:55

Солистку «Маневров» и ее пожилую мать нашли мертвыми в Москве

РЕН ТВ04:46

Тела экс-солистки группы «Маневры» и ее матери нашли в квартире на северо-востоке Москвы

ТАСС05:47

В Москве найдены мертвыми солистка рок-группы «Маневры» и ее мать

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