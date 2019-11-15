Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Уточнено: певица и мать проживали в квартире вдвоем. Их тела полиция обнаружила после обращения 14 ноября дяди Садыковой, Рафката, который рассказал правоохранителям, что уже неделю не может дозвониться до родственниц. Точная причина смерти будет установлена после проведения всех экспертиз.
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с чего всё началось

Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в ванной в квартире на северо-востоке Москвы

Полиция и спасатели обнаружили трупы солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери, пролежавшие несколько месяцев в квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва04:55

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Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в квартире в Москве

Москва 2406:06

Тела экс-солистки группы «Маневры» и ее матери нашли в квартире на северо-востоке Москвы

ТАСС05:47

В Москве найдены мертвыми солистка рок-группы «Маневры» и ее мать

Московский Комсомолец04:07

Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в ванной в квартире на северо-востоке Москвы

Агентство Москва04:55

Солистку «Маневров» и ее пожилую мать нашли мертвыми в Москве

РЕН ТВ04:46

44-летняя солистка «Маневров» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Lenta.ru04:18

СМИ: Солистку рок-группы и ее мать нашли мертвыми в Москве

Вечерняя Москва05:02
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Происшествия

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Газета.Ru 04:02
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Газета.Ru 08:04
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