Полиция и спасатели обнаружили трупы солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери, пролежавшие несколько месяцев в квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Уточнено: певица и мать проживали в квартире вдвоем. Их тела полиция обнаружила после обращения 14 ноября дяди Садыковой, Рафката, который рассказал правоохранителям, что уже неделю не может дозвониться до родственниц. Точная причина смерти будет установлена после проведения всех экспертиз.

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