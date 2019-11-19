Экономика
Газета.RuВолатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину "РБК" со ссылкой на главного экономиста Нордеа Банка Татьяну Евдокимову.
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с чего всё началось
Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.РБК00:00
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