Экономика

РБКРБКВолатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.
РБК00:00

Подробнее о событии

Волатильность рубля достигла пятилетнего минимума — временная стабильность

Красная весна06:04

Инвесторы стали меньше беспокоиться из-за колебаний курса рубля

Аргументы и Факты04:13

Волатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года

РБК00:00

Волатильность рубля снизилась до пятилетнего минимума

Коммерсантъ02:09

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Газета.Ru01:22

Волатильность рубля упала до минимума с докризисного 2014 года

Forbes01:06

Рубль обрел максимальную стабильность

Lenta.ru03:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

РБК 05:27
Политика

Кремль назвал абсурдом судебные претензии Украины по газу

Судебные претензии Украины к России по газу абсурдные и неприемлемые, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:43
Общество

МВД пообещало не спускать жалобы бизнесменов в нижестоящие инстанции

Главное изменение, по словам представителя МВД, заключается в том, что жалобы не будут спускаться в нижестоящие органы.
News.ru 04:42
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Общество

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Авто

Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил

Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Драйв вчера в 08:34
Общество

Ростовчанка Лиман прокомментировала выступление Павла Воли

Выступление было посвящено ростовчанке, а именно слухам о том, что она станет главой пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.
Rostov gazeta 17 ноября в 02:55
Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации

Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
BFM.ru 06:04
Наука

Найдена точная формула перевода собачьего возраста в человеческий

SciencePop 00:17
Происшествия

Появилось видео момента падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В сети появилось видео момента падения автомобиля с людьми в яму с кипятком в Пензе.
Газета.Ru 06:08
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
ТАСС 05:28
Гаджеты

AMD готовит новую видеокарту поколения Navi для профессионалов

Компания AMD готовит очередную видеокарту семейства Radeon Pro на основе GPU поколения Navi. Новинка будет называться Radeon Pro W5700.
iXBT.com вчера в 16:20
Футбол

Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

Луис Энрике вернётся на тренерский мостик сборной Испании и будет руководить командой на чемпионате Европы 2020 года.
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
Армия и оружие

В Минобороны ответили на слова главы МИД Турции об «обещаниях России»

«Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции», — подчеркнул он.
RT на русском 06:30
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Политика

В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса

Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».
Наша версия 03:38
Шоу-бизнес

Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации

Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник утром во вторник, 19 ноября, опроверг информацию о своей госпитализации.
Аргументы недели 03:26
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Piter.tv 04:06
Происшествия

В Нижнем Новгороде за взятку задержан главный кадровик областного МВД

Начальник управления по работе с личным составом главного управления МВД России по Нижегородской области Сергей Бывалов был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.
Тема Нижний Новгород 06:23
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Космос

30-метровый астероид мчится к Земле. Он пролетит в 5 раз ближе Луны

По статистике, ежегодно несколько десятков меньших астероидов в диапазоне размеров от 6 до 12 метров пролетают мимо нашей планеты ближе, чем расстояние от Земли до Луны, однако столь крупный объект всего в 85 тысячах километров, большая редкость.
Ин-спейс.ру 00:59
Политика

Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
RT на русском 05:43
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM вчера в 04:23
Футбол

В Армении раскрыта схема договорных футбольных матчей

Член исполкома федерации футбола Армении (ФФА), депутат парламента от правящей фракции "Мой шаг" Арен Мкртчян заявил во вторник журналистам о раскрытии правоохранителями целой схемы договорных матчей в стране.
РИА Новости 05:22
Политика

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
REGNUM 06:01
Общество

Приставам могут предоставить полный доступ к кредитной истории россиян

Эксперты Министерства юстиции и Федеральной службы судебных приставов разработали поправки к федеральному закону "О кредитных историях", наделяющие судебные приставов полным доступом к кредитным историям граждан Российской Федерации.
Planet Today 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное