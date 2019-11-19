Экономика
РБКВолатильность рубля снизилась до минимума с докризисного 2014 года
Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.
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В декабре 2014 года — январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56–57%. Впрочем, в списке самых волатильных валют развивающихся стран рубль по-прежнему остается в десятке лидеров и занимает седьмое место.РБК00:00
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Культура
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