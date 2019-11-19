Экономика
BFM.ruВолатильность рубля снизилась до минимума с начала 2014 года
В 2014 году Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса, сохранив при этом возможность валютных интервенций на рынке в случае рисков для финансовой стабильности.
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Как долго рубль останется стабильным Последние пять лет были очень сложными для валютного рынка, с 2014 года было как минимум три эпизода очень высокой волатильности рубля: в начале 2015 года, в 2016 году, когда курс уходил выше 70 руб. за доллар, и летом 2018 года, перечислила главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.РБК00:00
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На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
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Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
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Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Политика
«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате
НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
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В Госдуму внесён законопроект о единой минимальной цене на сигареты
Законопроектом предлагается ввести в России понятие единой минимальной цены табачной продукции, ниже которой производители не смогут устанавливать максимальные розничные цены.
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
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Согласно официальному ответу Минюста в ЕСПЧ, правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве «серьезной проблемы» и считает, что его масштабы в стране «достаточно преувеличены».
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Общество
Названы сроки появления первых электронных паспортов в России
Первые электронные паспорта размером с пластиковую банковскую карту изготовят в первой половине 2020 года.
Армия и оружие
США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории.
Происшествия
В Тбилиси задержаны несколько активистов оппозиции
В ходе разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси были задержаны несколько активистов оппозиции, в том числе лидер скандально известного движения «Гирчи», бывший соратник экс-президента Саакашвили Зураб Джапаридзе, прославившийся вкладом в декриминализацию марихуаны в Грузии.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
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Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Футбол
Гончаренко не стал оценивать игру Дзагоева
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не стал оценивать игру Алана Дзагоева, который впервые после травмы вышел на поле и принял участие в товарищеской игре с ростовским СКА По словам главного тренера, в первом тайме было много осмысленных атак, а во втором, когда ушел Дзагоев, их стало меньше.
Политика
В Госдуме сообщили последствия отказа Украины от поставок газа
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, что если газотранспортная система Украины не будет загружена газом РФ, вскоре ее можно будет разобрать на металлолом.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Здоровье
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Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский опроверг свой уход со сцены
Актёр театра и кино Михаил Боярский назвал слухами информацию СМИ о своем уходе со сцены после юбилея.
Общество
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.