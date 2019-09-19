Футбол
Sport24.ru«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» на своем поле победил украинскую «Александрию» — 3:1. У хозяев голами отметились Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Гол престижа у гостей на счету Евгения Банады.
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РБК 18 сентября в 13:47
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RuNews24.ru 18 сентября в 02:45
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Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
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СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
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Палата представителей США одобрила выделение $250 млн Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила краткосрочный законопроект о финансировании правительства до 21 ноября.
Коммерсантъ вчера в 23:25
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На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
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Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
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Гончаренко объяснил, почему Чалов остался в запасе
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко постарался объяснить причины крупного поражения от "Лудогорца" в рамках группового этапа Лиги Европы (1:5).
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Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову
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Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
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РИА Новости вчера в 16:45
Технологии
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