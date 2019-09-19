В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» на своем поле победил украинскую «Александрию» — 3:1. У хозяев голами отметились Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Гол престижа у гостей на счету Евгения Банады.

Политика В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.

Происшествия Имущество ФСБ выставили на Avito Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Политика В «Нафтогазе» оценили трехсторонние переговоры по газу Киеву стоит продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину, поскольку переговоры о новом контракте так и не начались, заявил в фейсбуке исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонних консультаций по газу.

Политика Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов дипработников и гражданских госслужащих.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Кино Гуськов объяснил ситуацию вокруг фильма «Элефант» Продюсер Алексей Гуськов прокомментировал решение режиссера Алексея Красовского снять свое имя из титров фильма «Элефант».

Игры Sony в 2020 году может выпустить PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Экономика Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Происшествия Детей из России облили горящим маслом в Турции В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.

Происшествия Видео со стриптизом сотрудниц колонии проверит Красноярское ФСИН Красноярское ГУФСИН проводит проверку видеозаписи со стриптизом сотрудниц местной колонии.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Общество В России начались продажи iPhone 11 В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Игры Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена Epic Games Store продолжает раздавать игры. На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена.

Происшествия В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи» Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».

Происшествия Появилось видео пожара в ТЦ в Грозном В Сети появилось видео пожара в крупном торгово-развлекательном центре "Гранд парк" в Грозном.

Наука Климатическая катастрофа ускорилась С помощью климатической модели CESM1.2. исследователи обнаружили, что скорость потепления резко возрастает с ростом уровня углекислого газа в атмосфере.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Экономика Москва поднялась на 17 мест в рейтинге финансовых центров Москва заняла 71-е место в последнем «Глобальном индексе финансовых центров» (GFCI), опубликованном на сайте британской Z/Yen Group (*pdf).