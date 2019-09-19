Футбол
Sport24.ru«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» на своем поле победил украинскую «Александрию» — 3:1. У хозяев голами отметились Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Гол престижа у гостей на счету Евгения Банады.
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