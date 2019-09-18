Футбол
Sport24.ru«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» на своем поле победил украинскую «Александрию» — 3:1. У хозяев голами отметились Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Гол престижа у гостей на счету Евгения Банады.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Российская газета вчера в 01:45
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Huawei представила новый флагманский смартфон
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Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
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Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
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Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
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Disney снимет приключенческий фильм «Рыцари»
Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм «Рыцари».
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Лорис Кариус: «Беру на себя ответственность за первый гол»
Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол.
Спорт-Экспресс 18:35
Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета вчера в 00:55
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В Мурманской области начали строительство ветропарка
Трудиться в новом ветропарке будут вахтовым методом, точное количество рабочих мест пока неизвестно, но глава компании пообещал, что преимущественно это будут жители Мурманской области.
ТВ-21 13:15
Армия и оружие
В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»
В Сирии российские эксперты и журналисты увидели прославленное подразделение местной армии.
ТК Звезда вчера в 00:32
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
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Life.ru вчера в 13:48
Политика
Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США
Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.
Комсомольская правда 03:54
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Гаджеты
Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках
В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру вчера в 16:37
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
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Количество машин такси в регионах могут ограничить
Организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается в каждом регионе России ограничить количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору.
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Ученые: омолаживающие организм сенолитики работают
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Волга-Медиа 13:41
Автоспорт
Роберт Кубица покинет Williams в конце сезона
Вместе с поляком Williams покинет и его спонсор – польская нефтегазовая компания PKN Orlen, но они не планируют уходить из Формулы 1 и сейчас ведут переговоры с другими командами.
F1news.ru 08:47
Транспорт
В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
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