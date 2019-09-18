Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» на своем поле победил украинскую «Александрию» — 3:1. У хозяев голами отметились Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Гол престижа у гостей на счету Евгения Банады.
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«Гент» одолел «Сент-Этьен», «Вольфсбург» победил «Александрию»

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«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»

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«Вольфсбург» – «Александрия»: что противопоставят украинцы?

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Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Лазер для поимки гравитационных волн в космосе создали швейцарские ученые

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Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
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Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
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Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова

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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм «Рыцари».
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По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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В Мурманской области начали строительство ветропарка

Трудиться в новом ветропарке будут вахтовым методом, точное количество рабочих мест пока неизвестно, но глава компании пообещал, что преимущественно это будут жители Мурманской области.
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В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»

В Сирии российские эксперты и журналисты увидели прославленное подразделение местной армии.
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Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
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В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
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В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.
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Количество машин такси в регионах могут ограничить

Организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки» внесли в Госдуму инициативу, согласно которой предлагается в каждом регионе России ограничить количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору.
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Вместе с поляком Williams покинет и его спонсор – польская нефтегазовая компания PKN Orlen, но они не планируют уходить из Формулы 1 и сейчас ведут переговоры с другими командами.
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В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

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