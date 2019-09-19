Футбол
Sport24.ru«Вольфсбург» победил «Александрию», «Гент» был сильнее «Сент-Этьена»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Фольксваген-Арена»
Максимилиан Арнольд
|20′
Адмир Мехмеди
|24′
|46′
Алексей Довгий
Кирилл Ковалец
|65′
Максим Третьяков
Дмитрий Шастал
|66′
Евгений Банада
Йосип Брекало
|67′
Марсель Тиссеран
Джеффри Брума
|70′
Йосип Брекало
Лукас Нмеча
|76′
|81′
Евгений Банада
|81′
Валерий Лучкевич
Евгений Протасов
Адмир Мехмеди
Ренато Штеффен
|86′
|89′
Каспарс Дубра
Вольфсбург
Расстановка 3‑4‑3
12
Перван
31
Кнохе
23
Гилавоги
5
Брума
19
Мбабу
13
Герхардт
27
Арнольд
15
Руссийон
8
Штеффен
9
Вегорст
22
Нмеча
79
Паньков
20
Пашаев
90
Дубра
13
Бухал
11
Мирошниченко
44
Банада
6
Ковалец
27
Гречишкин
7
Протасов
18
Ситало
23
Шастал
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы немецкий «Вольфсбург» на своем поле победил украинскую «Александрию» — 3:1. У хозяев голами отметились Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Йосип Брекало. Гол престижа у гостей на счету Евгения Банады.
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