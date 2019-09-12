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РИА НовостиРИА Новости«Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной» в чемпионате Германии

Фортуна Дюссельдорф — Вольфсбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Эсприт Арена»
Нико Гиссельманн
16′
29′
Ваут Вегорст
33′
Ваут Вегорст
40′
Робин Кнохе
69′
Адмир Мехмеди
Феликс Клаус
Оливер Финк
Кенан Караман
72′
Эрик Томми
Жан Циммер
73′
Каан Айхан
Нуу Касим Адамс
83′
90′
Йосип Брекало
Жоао Виктор
Футболисты "Вольфсбурга" сыграли вничью с "Фортуной" в матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча в Дюссельдорфе завершилась со счетом 1:1. На гол Нико Гиссельманна (16-я минута) "Вольфсбург" ответил точным ударом Ваутера Вегорста (29-я).
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