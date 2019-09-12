Футболисты "Вольфсбурга" сыграли вничью с "Фортуной" в матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча в Дюссельдорфе завершилась со счетом 1:1. На гол Нико Гиссельманна (16-я минута) "Вольфсбург" ответил точным ударом Ваутера Вегорста (29-я).

«Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной» в чемпионате Германии

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