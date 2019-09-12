Футболисты "Вольфсбурга" сыграли вничью с "Фортуной" в матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча в Дюссельдорфе завершилась со счетом 1:1. На гол Нико Гиссельманна (16-я минута) "Вольфсбург" ответил точным ударом Ваутера Вегорста (29-я).

«Вольфсбург» сыграл вничью с «Фортуной» в чемпионате Германии

Все про Спорт ру

Политика Кравчук: украинцы хотели союза с Россией Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.

Шоу-бизнес Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.

Наука Новый вид юрского морского крокодила нашли в ископаемых останках Ученые из Эдинбургского университета идентифицировали доисторического крокодила, останки которого были найдены еще 250 лет назад.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Происшествия В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.

Космос SpaceX снова испытает прототип звездолета Starship Глава компании SpaceX Илон Маск в социальной сети Твиттер сообщил о планах повторить испытания прототипа межпланетного космического корабля Starship.

Политика ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Политика Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Экономика Силуанов пообещал сокращать число чиновников Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.

Энергетика «Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.

Политика Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Политика Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Политика Путин поручил сохранить уникальный Байкал Правительству для координации действий органов власти на Байкальской природной территории до лета следующего года предстоит сформировать механизмы осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экосистемы озера Байкал.

ЖКХ Более 450 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре Более 450 жилых домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре, при этом уровень воды в Амуре стабилизировался.