Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Волгарь» и махачкалинский «Легион» подрались в матче Олимп-ПФЛ

После матча очередного тура чемпионата Олимп-ПФЛ в зоне "Юг" между лидирующим астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легионом", завершившегося вничью (1:1), прямо на поле вспыхнула драка с участием игроков обеих команд.
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