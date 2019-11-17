После матча очередного тура чемпионата Олимп-ПФЛ в зоне "Юг" между лидирующим астраханским "Волгарем" и махачкалинским "Легионом", завершившегося вничью (1:1), прямо на поле вспыхнула драка с участием игроков обеих команд.

«Волгарь» и махачкалинский «Легион» подрались в матче Олимп-ПФЛ

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