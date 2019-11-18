Футбол
Блокнот ВолгоградСтадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области
Соотвествующее распоряжение о безвозмездной передаче подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В первую очередь это означает, что расходы на содержание объекта должен будет взять на себя региональный бюджет.
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«Волгоград Арену» передали региону: Андрей Бочаров поставил задачи по использованию стадиона
ИА Городские вести. Волгоград02:15
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