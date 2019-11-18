Футбол

Блокнот ВолгоградБлокнот ВолгоградСтадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области

Соотвествующее распоряжение о безвозмездной передаче подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В первую очередь это означает, что расходы на содержание объекта должен будет взять на себя региональный бюджет.
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Главный стадион Волгограда передан в собственность региону

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Дорогое удовольствие: Волгоградская область официально завладела «Волгоград Ареной»

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Стадион «Волгоград Арена» передали в собственность региона

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Бочаров поручил найти средства на содержание «Волгоград Арены»

НовостиВолгограда.ру03:11

Стадион «Волгоград Арена» стал собственностью Волгоградской области

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«Волгоград Арену» передали в собственность области

Волгоградская правда02:45

«Волгоград Арену» передали региону: Андрей Бочаров поставил задачи по использованию стадиона

ИА Городские вести. Волгоград02:15
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
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Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
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