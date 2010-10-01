Общество
СоцИнформБюроВолгоградцам с четверга разрешат гулять и заниматься спортом на улице
Губернатор Волгоградской области продлив режим самоизоляции до 31 мая начал постепенно снимать режим ограничений. И одним из первых решений, как и просил Владимир Путин в своем обращении сегодня, Андрей Бочаров разрешил прогулки и занятия спортом на улице.
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Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Футбол
Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»
Бомбардир.ру 17:44
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Футбол
Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков
Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
Чемпионат 18:20
Армия и оружие
Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях
Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.
Daily Storm 05:18
Кино
Сериал «Американская история ужасов» получил спин-офф
Спин-офф получил название «Американские истории ужасов». Картина на данный момент уже находится в разработке.
Inc-news.ru 15:40
Здоровье
Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медики диагностировали коронавирус ещ у 34 человек. Среди них жители краевой столицы и района им. Лазо.
EastRussia вчера в 08:14
Музыка
Рэпер 6ix9ine вышел из тюрьмы и «разрывает» мировую индустрию
Артист побил мировой рекорд Инстаграма и выпустил новый хит В начале апреля американского рэпера 6ix9ine перевели из тюремного заключения под домашний арест в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией.
SM News 09 мая в 10:15
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Музыка
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube
Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Культура
Съемки специального выпуска сериала «Друзья» завершатся к концу лета
Представитель корпорации Warner Media Боб Гринблатт заявил, что съемки специального выпуска сериала «Друзья» должны завершиться к концу лета.
МИР 24 18:18
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда вчера в 00:05
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Общество
Путин поручил удвоить пособие по уходу за ребенком
В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Российская газета 09:49
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Футбол
Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса
Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
Эхо Москвы 15:32
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Общество
Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
Известия 17:49
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Авто
В России ужесточают требования ввоза праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 09 мая в 00:18
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Общество
Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев
Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
Инфорос 05:39