Общество

СоцИнформБюроСоцИнформБюроВолгоградцам с четверга разрешат гулять и заниматься спортом на улице

Губернатор Волгоградской области продлив режим самоизоляции до 31 мая начал постепенно снимать режим ограничений. И одним из первых решений, как и просил Владимир Путин в своем обращении сегодня, Андрей Бочаров разрешил прогулки и занятия спортом на улице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ямальцам разрешили заниматься спортом на улице

Новости УрФО17:23

Самоизоляция в Волгограде: разрешили прогулки с детьми и пробежки

КП - Волгоград11:33

Всем гулять: в Волгограде разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе

Суть событий13:14

В Волгоградской области разрешили гулять со справками и ходить на допросы

Высота 10211:38

Волгоградцам с четверга разрешат гулять и заниматься спортом на улице

СоцИнформБюро13:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform вчера в 22:12
7
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
283
Футбол

Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Бомбардир.ру 17:44
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
443
Футбол

Журнал So Foot изобразил Роналду, Неймара, Погба и Гризманна в роли танцующих гробовщиков

Французский журнал So Foot представил необычную обложку нового выпуска с участием известных игроков «Ювентуса», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
Чемпионат 18:20
Армия и оружие

Amnesty International обвинила Россию и Сирию в военных преступлениях

Сирийские правительственные силы и ВКС России с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020 года провели 18 атак, которые затронули больницы и школы на севере Сирии, заявили правозащитники из Amnesty International.
Daily Storm 05:18
Кино

Сериал «Американская история ужасов» получил спин-офф

Спин-офф получил название «Американские истории ужасов». Картина на данный момент уже находится в разработке.
Inc-news.ru 15:40
Здоровье

Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медики диагностировали коронавирус ещ у 34 человек. Среди них жители краевой столицы и района им. Лазо.
EastRussia вчера в 08:14
51
Музыка

Рэпер 6ix9ine вышел из тюрьмы и «разрывает» мировую индустрию

Артист побил мировой рекорд Инстаграма и выпустил новый хит В начале апреля американского рэпера 6ix9ine перевели из тюремного заключения под домашний арест в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией.
SM News 09 мая в 10:15
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
148
Политика

Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона сериала

Деловое.ТВ 07:34
7
Музыка

Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube

Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
423
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
176
Культура

Съемки специального выпуска сериала «Друзья» завершатся к концу лета

Представитель корпорации Warner Media Боб Гринблатт заявил, что съемки специального выпуска сериала «Друзья» должны завершиться к концу лета.
МИР 24 18:18
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
654
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

Комсомольская правда вчера в 00:05
46
Происшествия

Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию

Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
34
Общество

Путин поручил удвоить пособие по уходу за ребенком

В два раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком.
Российская газета 09:49
359
Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
356
Футбол

Два футбольных матча в Белоруссии перенесли из-за коронавируса

Чемпионат Белоруссии остается единственным крупным футбольным турниром в Европе, который не был прерван из-за пандемии.
Эхо Москвы 15:32
5
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
216
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
1,1K
Общество

Собянин назвал условия для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране перечислил пять условий, при которых можно будет вернуться к нормальной жизни в условиях пандемии.
Известия 17:49
545
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
53
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
265
Авто

В России ужесточают требования ввоза праворульных машин

С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 09 мая в 00:18
464
Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
68
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
245
Общество

Умер сенатор от Рязанской области Олег Ковалев

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил его помощник Андрей Глазунов в беседе с ТАСС.
Инфорос 05:39
846
Как работают Яндекс.Новости?
Главное