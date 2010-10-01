Губернатор Волгоградской области продлив режим самоизоляции до 31 мая начал постепенно снимать режим ограничений. И одним из первых решений, как и просил Владимир Путин в своем обращении сегодня, Андрей Бочаров разрешил прогулки и занятия спортом на улице.

Волгоградцам с четверга разрешат гулять и заниматься спортом на улице

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