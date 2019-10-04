Общество

iReactoriReactorПобедителем конкурса «Учитель года» стала преподаватель из Волгограда

Всероссийский конкурс «Учитель года-2019» объявил победителем преподавательницу русского языка из Волгограда Ларису Арачашвили. Абсолютным победителем конкурса «Учитель года» стала педагог из Волгограда.
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Волгоградские учителя – гордость региона

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