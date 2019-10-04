Общество
iReactorПобедителем конкурса «Учитель года» стала преподаватель из Волгограда
Всероссийский конкурс «Учитель года-2019» объявил победителем преподавательницу русского языка из Волгограда Ларису Арачашвили. Абсолютным победителем конкурса «Учитель года» стала педагог из Волгограда.
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Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы «Зантак»
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвенной болезни желудка «Зантак», содержащий ранитидин.
News.ru 02 октября в 12:09
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Футбол
«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
RT на русском 06:24
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт вчера в 09:13
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Происшествия
Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве
Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 07:48
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Авто
В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили
На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк после долгой паузы стала публиковать фото в Instagram
Впервые за долгое время дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru 08:25
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Наука
В России разработают судно для подъема затонувших кораблей
Петербургский Крыловский государственный научный центр приступил к разработке универсального средства подъема различных затонувших объектов, в том числе надводных кораблей и подводных лодок.
N+1 06:49
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 02 октября в 09:34
Музыка
Группа Kiss даст концерт в Индийском океане
18 ноября рок-группа Kiss выступит с концертом в Индийском океане. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.
Культуромания вчера в 11:41
Футбол
«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета
Вести.Ru 09:03
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ 03 октября в 15:47
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12.00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
РИА Новости 04:27
Общество
Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
Радио Комсомольская правда 09:21
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46