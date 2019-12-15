Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВолгоградская учительница отрезала школьнику челку на уроке

Инцидент произошел 13 декабря в одной из школ Волгоградской области. 14-летний школьник сообщил, что во время урока поспорила с ним, а затем в присутствии всего класса начала насмехаться над ним и отрезала ему челку. Отрезая ребенку волосы, педагог громко комментировала свои действия.
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Учительница отрезала школьнику челку во время урока

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