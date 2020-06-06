Коронавирус
Волгоградская правдаВолгоградские врачи заявили об опасности долгого ношения перчаток
По информации «Волгоградской правды.ру», дерматологи региона направили в оперативный штаб просьбу скорректировать режим обязательного ношения перчаток.
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Дерматологи предложили оперштабу альтернативу перчаточному режиму
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Волгоградские медики призвали отказаться от обязательного ношения перчаток
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ГТРК Волгоград-ТРВ05 июня в 12:45
Волгоградские врачи заявили об опасности долгого ношения перчаток
Волгоградская правда05 июня в 10:09
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