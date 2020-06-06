Коронавирус

Волгоградская правдаВолгоградская правдаВолгоградские врачи заявили об опасности долгого ношения перчаток

По информации «Волгоградской правды.ру», дерматологи региона направили в оперативный штаб просьбу скорректировать режим обязательного ношения перчаток.
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Власти Волгоградской области отменят перчаточный режим из-за жары

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