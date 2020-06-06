Коронавирус
Волгоградская правдаВолгоградские врачи заявили об опасности долгого ношения перчаток
Высокая температура, которая пришла в регион, отрицательно сказывается на состоянии кожи рук при длительном ношении перчаток, особенно из синтетических материалов. Поэтому врачи обратились в оперативный штаб Волгоградской области с просьбой применить другие меры профилактики.
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Дерматолог: режим обязательного ношения перчаток бесполезен и даже опасен
ИА Красная Веснавчера в 16:45
Дерматологи предложили оперштабу альтернативу перчаточному режиму
ИА Городские вести. Волгоград05 июня в 09:35
Волгоградские врачи предложили отказаться от обязательного ношения перчаток из-за жары
ГТРК Волгоград-ТРВ05 июня в 12:45
Волгоградские врачи заявили об опасности долгого ношения перчаток
Волгоградская правда05 июня в 10:09
Волгоградские медики призвали отказаться от обязательного ношения перчаток
НовостиВолгограда.ру06 июня в 08:16
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В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
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Общество
Мишустин заявил о стабилизации ситуации на рынке труда России
Заявление о стабилизации ситуации на российском рынке труда сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 8 июня в ходе совещения с вице-премьерами.
ИА Красная Весна 04:47
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Депутат Рады предложил переименовать проспект Бандеры в Киеве
«Как народный депутат Украины, предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!» — сказано в сообщении.
REGNUM 03:18
Политика
Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия вчера в 16:16
Общество
В Татарстане выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане выявили 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 03:47
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета 04:37
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили еще 67 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых был зафиксирован посмертно у 58-летней пациентки.
ВЕТТА 03:45
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю
Курс доллара онлайн опубликован здесь Таким образом, рубль в последний день рабочей недели сильно прибавил к доллару и евро благодаря мировым ценам на нефть, которые пошли вверх в ожидании встречи министров ОПЕК+.
Expert.ru 00:35
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская заявила, что не хотела обидеть покойную Норкину
Цымбалюк-Романовская призналась, что при написании своего сообщения она не преследовала цель обидеть или охарактеризовать Норкину с плохой стороны.
Экономика сегодня вчера в 22:55
Общество
Русскоязычные байкеры охраняют Брайтон-Бич от беспорядков
Группа русскоязычных байкеров организовала патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, рассказал РИА Новости основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов.
РИА Новости 02:09
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Общество
В Крыму нашли источники для обеспечения водой полуострова
Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили новое решение для обеспечения полуострова водой.
Русская Планета 03:18
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Reuters: США планирует ввести санкции против десятков танкеров
Как сообщает издание Reuters со ссылкой на анонимные источники, Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против множества танкеров, занимающихся перевозкой сырья из Венесуэлы.
RuNews24.ru 06 июня в 09:01
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
В рамках пародии Киркоров назвал Лозу «никому не нужным аппендицитом».
iReactor 04:24
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
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Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Общество
Количество недостоверной информации в интернете выросло в 10 раз в период пандемии
"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 04:53
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Футбол
Арустамян: Вагнер Лав и ЦСКА согласовали детали контракта
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что бразилец Вагнер Лав станет игроком ЦСКА уже в понедельник, 8 июня.
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Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин, сообщил источник
Пациент реанимации в Елизаветинской больнице в Петербурге ранил двух женщин украденным у врачей хирургическим инструментом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:19