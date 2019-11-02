Накануне ФНЛ назвал тренера волгоградского «Ротора» Игоря Меньщикова лучшим наставником в октябре 2019 года. С такой позитивной ноты сине-голубые начали игру 21-го тура Олимп-Первенства России против красноярского «Енисея», которая стартовала в 16:00 на стадионе «Волгоград Арена».

Все про Спорт ру

Культура Умер известный композитор Владлен Неплох Умер российский композитор и педагог Владлен Неплох.

Автоспорт Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1» Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".

Армия и оружие Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Происшествия В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.

Политика Трамп «совершенно уверен» в победе на следующих президентских выборах Журналисты спросили у Трампа, уверен ли он, что одержит победу в новой президентской кампании.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Футбол Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Наука Ученые нашли самое безжизненное место на Земле Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.

Общество Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.

Авто В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года почти без пробега Пробег 33-летнего автомобиля составляет всего 46 км – с таким показателем он поступил с завода.

Теннис Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Фигурное катание Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.

Гаджеты Специалисты признали наушники AirPods Pro неремонтопригодными Сайт iFixit поделился результатами разборки и рентгенографии презентованных на этой неделе наушников AirPods Pro.

Общество Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.