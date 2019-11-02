Накануне ФНЛ назвал тренера волгоградского «Ротора» Игоря Меньщикова лучшим наставником в октябре 2019 года. С такой позитивной ноты сине-голубые начали игру 21-го тура Олимп-Первенства России против красноярского «Енисея», которая стартовала в 16:00 на стадионе «Волгоград Арена».

Все про Спорт ру

Музыка Главные награды MTV EMA достались Билли Айлиш и Тейлор Свифт Популярные исполнители Билли Айлиш и Тейлор Свифт стали обладателями главных наград на церемонии MTV Europe Music Awards.

Политика Информатор по делу об импичменте Трампа даст письменные показания Заид подчеркнул, что его клиент, давая показания, делал это не в интересах какой-либо партии, а импичмент не является самоцелью.

Хоккей Вратарь «Флориды» Бобровский рассказал о встрече с игуаной Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский рассказал о встрече с игуаной, которую он увидел после своего переезда из Коламбуса.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Хоккей Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.

Политика Трамп пригласил лидеров Юго-Восточной Азии на саммит в США Сообщается, что приглашение американского лидера передал участникам саммита советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Общество Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой Лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом.

Политика Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.

Футбол Ковача уволили с поста главного тренера «Баварии» Хорватского специалиста Нико Ковача уволили с должности главного тренера немецкого футбольного клуба «Бавария».

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Космос Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.

Авто АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».

Теннис Рейтинг АТР. Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира Испанский теннисист Рафаэль Надаль поднялся на одну позицию и теперь занимает первое место в новой версии рейтинга АТР.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Общество Какие знаки зодиака ждет любовь и крепкие отношения в 2020 году В этот год больших успехов на любовном фронте смогут добиться представители разных знаков зодиака.

Общество Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.