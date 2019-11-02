Футбол
КП - ВолгоградВолгоградский «Ротор» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1
Накануне ФНЛ назвал тренера волгоградского «Ротора» Игоря Меньщикова лучшим наставником в октябре 2019 года. С такой позитивной ноты сине-голубые начали игру 21-го тура Олимп-Первенства России против красноярского «Енисея», которая стартовала в 16:00 на стадионе «Волгоград Арена».
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Больше 13 тысяч болельщиков пришли на игру «Ротор» с «Енисеем» на Волгоград Арену
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