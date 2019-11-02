Футбол

Родной городРодной городВолгоградский «Ротор» обыграл на своем поле «Енисей»

В 21-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» дома принимал красноярский «Енисей». Сибиряки начали текущий сезон из рук вон плохо, например, волгоградцы в матче первого круга разгромили красноярцев в гостях со счетом 3:0.
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