Футбол
Родной городВолгоградский «Ротор» обыграл на своем поле «Енисей»
В 21-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» дома принимал красноярский «Енисей». Сибиряки начали текущий сезон из рук вон плохо, например, волгоградцы в матче первого круга разгромили красноярцев в гостях со счетом 3:0.
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Больше 13 тысяч болельщиков пришли на игру «Ротор» с «Енисеем» на Волгоград Арену
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В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Бабченко сообщил, что покинул Украину
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