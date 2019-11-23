Футбол
Волга-МедиаВолгоградский «Ротор» одержал победу в матче с «Томью» — 2:0
Азат Байрыев
|21′
Камиль Муллин
|85′
Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся матч 25-го тура ФНЛ между «Ротором» и «Томью». Для «сине-голубых» это был последний матч перед зимними каникулами. После этой победы «Ротор» разместился на первом месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.
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Волгоградский «Ротор» завершил календарный футбольный год победой над «Томью»
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 09:23
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