Футбол

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Матч 20-го тура первенства ФНЛ принёс «Ротору» победу и еще три очка в актив. Тем самым команда укрепила своё турнирное положение, но борьба за выход команды в РПЛ предстоит очень серьёзная.
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«Текстильщик» проиграл в Иванове «Ротору»

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Еще одно поражение «Текстильщика»

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«Текстильщик» сыграет матч с «Ротором»

Московский Комсомолец Иваново25 октября в 09:39

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«Ротор» в большинстве обыграл «Текстильщик»

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«Ротор» обыграл «Текстильщик» и поднялся на второе место в таблице ФНЛ

Sportbox.RU07:54
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

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Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Газета.Ru 06:58
Авто

Volkswagen представил Volkswagen Golf восьмого поколения

Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
SpeedMe 24 октября в 13:26
Армия и оружие

Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади

Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.
Вести ФМ 08:43
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Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
РЕН ТВ 08:34
Политика

Зеленский приехал на встречу с националистами в Золотом

Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на встречу с националистами, которые занимают позиции в Золотом в районе разведения сил и средств, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 08:22
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ЦСКА проиграл «Динамо» в московском дерби

Газета.Ru 11:31
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
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Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»

Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
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Шоу-бизнес

Ольга Дроздова набрала 40 килограммов во время беременности

Дни24 05:51
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Происшествия

Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Газета.Ru 06:16
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Футбол

Доменико Тедеско: нам еще есть над чем работать

Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги.
Вести.Ru 12:23
Музыка

Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд

Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 07:58
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте

Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Происшествия

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
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В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

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Общество

В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров

В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец 11:46
Общество

Отец Бутиной рассказал, когда она вернется в Барнаул

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Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
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Политика

Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок

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Общество

Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Мойка78 вчера в 07:45
Общество

В понедельник в Петербурге ожидается выпадение мокрого снега

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Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мойка78 вчера в 23:24
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