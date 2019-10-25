Матч 20-го тура первенства ФНЛ принёс «Ротору» победу и еще три очка в актив. Тем самым команда укрепила своё турнирное положение, но борьба за выход команды в РПЛ предстоит очень серьёзная.

Волгоградский «Ротор» победил «Текстильщик» и набрал три очка

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