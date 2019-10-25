Футбол
НовостиВолгограда.руВолгоградский «Ротор» победил «Текстильщик» и набрал три очка
Матч 20-го тура первенства ФНЛ принёс «Ротору» победу и еще три очка в актив. Тем самым команда укрепила своё турнирное положение, но борьба за выход команды в РПЛ предстоит очень серьёзная.
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Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Политика
Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Авто
Volkswagen представил Volkswagen Golf восьмого поколения
Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
Армия и оружие
Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади
Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
Политика
Зеленский приехал на встречу с националистами в Золотом
Украинский лидер Владимир Зеленский приехал на встречу с националистами, которые занимают позиции в Золотом в районе разведения сил и средств, пишет ТАСС.
Футбол
ЦСКА проиграл «Динамо» в московском дерби
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13:36 по местному времени (12:36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Шоу-бизнес
Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»
Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
Происшествия
Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей
Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Футбол
Доменико Тедеско: нам еще есть над чем работать
Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги.
Музыка
Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд
Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Общество
В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров
В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Общество
Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико
Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Кино