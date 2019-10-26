В 20-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» гостил в «Городе невест», где встречался с местным «Текстильщиком», одним из аутсайдеров турнира. Как передает корреспондент «Родного города», наши ребята открыли счет уже на 16-й минуте матча.

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Армия и оружие Курды покинули сирийско-турецкую границу Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.

Армия и оружие Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.

Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Общество Дональд Трамп расстроился, что в новом iPhone нет кнопки В своем официальном аккаунте в Twitter Дональд Трамп написал, что кнопка внизу корпуса, по его мнению, была гораздо удобнее пришедшего на смену смахивания.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Политика Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.

Происшествия Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.

Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

Политика Власти США сказали, что сделают с телом аль-Багдади От тела погибшего в результате операции американских военных лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади избавятся подобающим образом.

Финансы Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Здоровье Главные признаки алкоголизма назвал нарколог Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.

Происшествия Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.

Авто Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.

Общество В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Футбол Наиль Умяров: «Кононов, как и Тедеско, хороший европейский тренер» Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3) и рассказал о своем отношении к Доменико Тедеско и Олегу Кононову.

Футбол Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм) «Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.

Происшествия В ДТП с грузовиком на Украине погибла семья с ребенком Все погибшие ехали в легковушке и были членами одной семьи, — за рулем был 42-летний отец, на пассажирских местах находились его 39-летняя жена и 14-летняя дочь.

Общество Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

Музыка Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.