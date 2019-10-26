Футбол

Родной городРодной городВолгоградский «Ротор» в гостях обыграл ивановский «Текстильщик»

В 20-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» гостил в «Городе невест», где встречался с местным «Текстильщиком», одним из аутсайдеров турнира. Как передает корреспондент «Родного города», наши ребята открыли счет уже на 16-й минуте матча.
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