Футбол
Родной городВолгоградский «Ротор» в гостях обыграл ивановский «Текстильщик»
В 20-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Ротор» гостил в «Городе невест», где встречался с местным «Текстильщиком», одним из аутсайдеров турнира. Как передает корреспондент «Родного города», наши ребята открыли счет уже на 16-й минуте матча.
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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
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Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
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